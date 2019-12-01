Instalarán módulo cerca del Mercado del Auditorio para frenar la venta ilegal de mascotas este fin de semana en Morelia, Michoacán

Instalarán módulo cerca del Mercado del Auditorio para frenar la venta ilegal de mascotas este fin de semana en Morelia, Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 18:34:37
Morelia, Michoacán, a 2 de enero del 2026.- Durante este fin de semana el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) iniciará con los operativos para prevenir la venta  de perros y gatos, en la vía pública, especialmente en el marco del Día de Reyes.

Al respecto, Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA, informó que en las últimas horas han recibido 2 reportes ciudadanos por venta ilegal de lomitos.

Sobre las acciones que se tienen programadas, personal del Instituto hará recorridos por mercados y puntos de venta de juguetes, espacios donde pudieran presentarse casos .

La funcionaria municipal señaló que, además de las labores de inspección, se instalará un módulo de atención e información a la ciudadanía. Este módulo estará ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas, cerca de la zona del mercado conocido como "El Auditorio", área donde históricamente se ha detectado la mayor incidencia de comercio informal de animales.

Bautista Gómez hizo un llamado directo a los Reyes Magos y a la ciudadanía para evitar la compra de animales como regalo en estas fechas, enfatizando que es una decisión que debe tomarse con gran responsabilidad.

Confirmó que en los operativos contarán con la participación de personal de Mercados, Policía Morelia e Inspección y Vigilancia.

Noventa Grados
