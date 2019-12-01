Instalan “Punto Naranja” en oficina de Atención Ciudadana de Brissa Arroyo y negocios aledaños

Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- Con el objetivo de contribuir a generar espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, gestionó la instalación de “Punto Naranja” en su Casa de Atención Ciudadana; se trata de una iniciativa en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva.

La Casa de Atención Ciudadana de Brissa Arroyo, que se ubica en calle Del Trabajo número 169 en la zona Centro de Morelia, así como diversos comercios aledaños se han convertido en “Punto Naranja”, para lo cual vecinas, vecinos de esta Calle así como integrantes del equipo de trabajo de la legisladora, recibieron capacitación de prevención de violencia de género y sensibilización de cómo actuar en caso de un incidente.

“Con gran responsabilidad estamos asumiendo este compromiso de contribuir a generar espacios seguros para las mujeres, queremos que se sientan acompañadas y con la confianza de llegar a nuestra Casa de Atención Ciudadana”, expresó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura.

Brissa Arroyo reconoció la amplia participación de las vecinas y vecinos de la calle Del Trabajo y alrededores para sumarse a la instalación de “Punto Naranja”, pero también a esta gran Red de Apoyo que se ha venido construyendo con la escucha activa y la cercanía con la gente. “Seguimos Ayudando en Serio y con buenas acciones”, resaltó.

Durante la instalación del “Punto Naranja” se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana, Nuria Gabriela Hernández Abarca quien agradeció a la diputada local Brissa Arroyo por integrarse a esta estrategia y por el impulso ciudadano.

La funcionaria municipal detalló que los lugares con el distintivo “Punto Naranja” brindan el primer apoyo y orientación inmediata a mujeres que han sido víctimas de acoso sexual comunitario o violencia de género, canalizándolas con las autoridades correspondientes a través de guías informativas y números de emergencia.