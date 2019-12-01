Instalan Puesto de Comando Interinstitucional en Michoacán para intensificar prevención por lluvias

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- Para brindar una respuesta oportuna y eficaz ante los riesgos derivados de la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezaron la instalación del Puesto de Comando Interinstitucional en la entidad.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó el trabajo coordinado que se mantiene entre los tres niveles de Gobierno, las fuerzas armadas y las administraciones municipales bajo un enfoque de gestión integral del riesgo.

Subrayó que, ante la previsión de un temporal de lluvias intenso y prolongado que podría extenderse hasta finales de noviembre, Michoacán ha intensificado los esquemas de vigilancia preventiva en zonas vulnerables.

"Michoacán ha sido históricamente una entidad con lluvias abundantes; sin embargo, el cambio climático y el crecimiento urbano demandan hoy una atención prioritaria para proteger a la población", afirmó Ramírez Bedolla, al tiempo que confirmó el monitoreo constante de los niveles en presas y ríos.

En materia de prevención y seguridad agrícola, el gobernador hizo un llamado a fortalecer la supervisión de las 38 mil ollas de agua identificadas en los 56 municipios productores de aguacate. Detalló que esta tarea se realizará en conjunto con las Juntas de Sanidad Vegetal, la Comisión Forestal y los propios productores, con la finalidad de mitigar riesgos y evitar inundaciones en las regiones de cultivo y zonas aledañas.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció que el Gobierno Federal trabaja en la implementación de un sistema de alertamiento que enviará advertencias sobre huracanes directamente a los teléfonos celulares de la población.

Velázquez Alzúa precisó que, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, Michoacán cuenta con 11 municipios identificados con alto riesgo por la presencia de ciclones, mientras que 92 de los 113 municipios del estado son susceptibles a inundaciones, registrándose focos de atención en demarcaciones como Zamora, La Piedad y Pátzcuaro, entre otras. Por ello, reiteró la urgencia de mantener mecanismos estrictos de vigilancia fluvial para emitir avisos oportunos.