Instala la Policía Morelia Comité: “Redes de Paz y Prevención del Delito”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 20:12:30
Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Como un ejercicio de corresponsabilidad social para fortalecer la seguridad y el orden público en la capital michoacana, bajo la visión del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer la construcción de la paz y la cercanía con la ciudadanía, Policía Morelia instaló el primer Comité: “Redes de Paz y Prevención del Delito”.

Sobre el particular se informó que durante el encuentro se contó con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, así como del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, quienes refrendaron el compromiso del Gobierno de Morelia de trabajar de manera coordinada con la ciudadanía para atender de forma directa las necesidades de la población.

Este esfuerzo ciudadano, acompañado por Policía Morelia, permitirá establecer canales de comunicación directa con vecinas y vecinos, conocer las necesidades específicas de cada zona y sumar capacidades con distintas dependencias del Ayuntamiento de Morelia, a fin de fortalecer la prevención del delito y la convivencia pacífica.

Como parte de esta iniciativa se presentó y firmó el Decálogo Ciudadano de Compromisos de las Redes de Paz y Prevención del Delito, un acuerdo construido desde la experiencia territorial y el diálogo vecinal, que establece diez compromisos orientados a colocar la prevención en el centro de la vida cotidiana, fortalecer la organización social, recuperar espacios públicos, promover el diálogo para la resolución de conflictos y consolidar una relación de cercanía, respeto y comunicación con Policía Morelia.

El Decálogo establece que la construcción de la paz es una tarea compartida, sostenida en la participación organizada, el seguimiento de acuerdos y la corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones, donde Policía Morelia funge como aliada cercana que acompaña, escucha y respalda los procesos ciudadanos, sin sustituir ni dirigir sus decisiones.

La reunión y firma del Decálogo se llevó a cabo en la colonia Arboledas Valladolid, donde se refrendó la voluntad de trabajar juntas y juntos por la prevención de la violencia y la construcción de entornos más seguros y pacíficos para Morelia.

