Instala Colón Comisión Municipal para Erradicar el Trabajo Infantil 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:15:24

Colón, Querétaro, a 23 de marzo de 2026.- La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Elena Arreguín de la Torre, tomó parte en el evento donde el Alcalde Gaspar Trueba Moncada instaló la Comisión Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente de Colón.

En su mensaje, Arreguín de la Torre destacó la importancia de proteger los derechos de la niñez y adolescencia, y de trabajar de manera coordinada para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

"El trabajo infantil no solo vulnera derechos fundamentales, también limita oportunidades de desarrollo, educación y condiciones de vida digna", señaló.

Elena Arreguín enfatizó que es responsabilidad de las autoridades y de la sociedad actuar de manera decidida para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y proteger el trabajo adolescente permitido por la ley.

"Hoy refrendamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada, con visión humana y con acciones concretas que impacten positivamente en la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes", dijo.

Destacó que la instalación de la Comisión Municipal es un paso importante para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, y expresó su confianza en que con la suma de voluntades se logrará avanzar hacia un municipio más justo.

"Estoy convencida de que, con la suma de voluntades, lograremos avanzar hacia un municipio más justo, donde cada niña y cada niño tenga la oportunidad de crecer, aprender y desarrollarse plenamente", concluyó.

El Alcalde Gaspar Trueba instaló la Comisión Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente de Colón, con el objetivo de prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil en el municipio.

Como Presidente de este organismo que coordina dependencias del sector público, privado y social, destacó que la infancia no se negocia, se protege, y que es responsabilidad del gobierno y la sociedad actuar de manera decidida para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Al tiempo de subrayar que hoy se da un paso firme y decidido en la construcción de un mejor Colón, Gaspar Trueba anunció que se están implementando programas para apoyar a las familias y garantizar la educación de las niñas, niños y adolescentes, como becas económicas, dispositivos electrónicos y transporte escolar gratuito.

Al señalar que la educación es la herramienta más poderosa que se tiene para romper ciclos de desigualdad y construir un mejor futuro, Gaspar Trueba indicó que esta Comisión debe ser un órgano de trabajo y un espacio de coordinación y compromiso para garantizar que cada niña, niño y adolescente crezca con dignidad y oportunidades.

Esta Comisión Municipal quedó conformada de la siguiente manera:

• Lic. Graciela Elvia Velázquez Ortega, Directora del Sistema DIF Municipal de Colón.

• Lic. Rosalva Miranda Luna, Secretaria de Gobierno del Municipio de Colón.

• Lic. Yanet Hernández Salinas, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Colón.

• C. Ariadna Ferruzca Ibarra, Secretaria Técnica de la Secretaría de Desarrollo Social.

• C. Bryseida Martínez Zúñiga, empresaria del estado de Querétaro.

• LAE. Antonio Rodríguez Dávila, Regidor Síndico del H. Ayuntamiento del Municipio de Colón.

• Lic. Álvaro Santiago Ramos Vargas, representante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 115 “Dolores Jiménez y Muro”.

• C. Francisco Uribe Briones, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Colón.

• Lic. Luis Fernando Ibarra Casas, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Colón.

• Lic. Rubén Camacho Jiménez, Secretario de Innovación, Cultura y Educación del Municipio de Colón.

• Xavier Rocha, representante de la Fundación Incluyendo México A.C.