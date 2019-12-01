Inspección a empresa de gas natural Engie por probable negligencia: Eric Gudiño 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:31:21

Querétaro, Querétaro, 12 de agosto del 2025.- Tras la probable negligencia por parte de la empresa Engie, la coordinación estatal de Protección Civil implementará verificaciones a la infraestructura de la gasera, así lo anunció el secretario de Gobierno de estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres.

Reconoció que una familia denunció la negligencia por parte de la empresa de gas natural, pues en una vivienda se registró una explosión y una persona falleció.

“Estaremos haciendo una serie de inspecciones a solicitud de la mamá, respecto a la empresa, que están en proceso por parte de Protección Civil, pues estaremos de manera más severa en el registro en todas sus acciones de la empresa Engie para que no vuelva a suceder”, dijo.

Explicó que la familia recurrió a una manifestación afuera de Palacio de Gobierno, con el objetivo de pedir la intervención de las autoridades estatales.

“Está próximo a resolverse por parte de Fiscalía también una serie de sanciones contra esta empresa, incluso la empresa también ha ofrecido, y la mamá ya aceptó, a nombrar un pabellón a nombre del hijo”.

Sin embargo, Gudiño Torres reconoció que a raíz de la intervención del gobierno estatal la empresa ha cambiado la actitud y ha realizado ofertas a la familia.