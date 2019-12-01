Inscripción en letras de oro de Amalia Solórzano es un acto de justicia histórica para las mujeres de Michoacán: Octavio Ocampo

Inscripción en letras de oro de Amalia Solórzano es un acto de justicia histórica para las mujeres de Michoacán: Octavio Ocampo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 14:31:51
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Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.– Como un acto de justicia histórica y un reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en la construcción del México moderno, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, celebró la inscripción con letras de oro del nombre de “Amalia Solórzano Bravo” en el Muro de Honor del Congreso del Estado.

Al término de la sesión solemne en el Palacio Legislativo, Ocampo subrayó que este homenaje reconoce la trayectoria, sensibilidad y la profunda visión social que Doña Amalia desempeñó por mérito propio, dejando una huella imborrable en la asistencia social y el apoyo a las comunidades más vulnerables. "Es un gran honor ver el nombre de una mujer tan extraordinaria inscrito hoy en el recinto parlamentario. 

Doña Amalia Solórzano fue una mujer de territorio, con una sensibilidad humana ejemplar que caminó al lado de las causas más justas de nuestro pueblo", afirmó el legislador.

Asimismo, Ocampo señaló que hablar de su figura es evocar de manera natural la historia grande de nuestra entidad, ligada a la huella del General Lázaro Cárdenas y a la congruencia del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pilares que junto a ella forman un referente de identidad para Michoacán.

Finalmente, reiteró que el ejemplo de Doña Amalia Solórzano Bravo no es solo memoria, sino un compromiso vigente. "Su historia nos inspira a seguir legislando y trabajando todos los días desde el territorio para recuperar la grandeza de Michoacán", concluyó.

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