Inscriben con letras doradas el nombre de Amalia Solórzano en el Congreso; Bedolla destaca su legado

Inscriben con letras doradas el nombre de Amalia Solórzano en el Congreso; Bedolla destaca su legado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 15:43:59
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Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- Durante la ceremonia de inscripción con letras doradas del nombre de Amalia Solórzano Bravo en el Muro de Honor del Congreso del Estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la homenajeada no solo fue testigo de la historia, sino una activa impulsora de las grandes transformaciones sociales de México, cuyo legado sigue vigente en la lucha contemporánea por la equidad, la justicia y la dignidad del pueblo.

"Amalia Solórzano Bravo fue una mujer de convicciones firmes que, desde su trinchera, relató y ejerció una defensa férrea por los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas", afirmó Ramírez Bedolla.

Señaló que este homenaje en el Poder Legislativo plasma de manera permanente el orgullo de las y los michoacanos por una mujer que, con dignidad y congruencia, acompañó las causas más nobles del país, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y en la historia de México.

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