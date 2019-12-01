Iniciativa de Juan Carlos Barragán ya es ley, el inglés será obligatorio en educación básica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 13:18:08

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Durante su participación como padrino de graduación, el diputado Juan Carlos Barragán anunció a estudiantes, madres, padres de familia y docentes que la iniciativa que presentó para incorporar el aprendizaje del idioma inglés en las escuelas públicas de educación básica de Michoacán ya fue aprobada por el Congreso y hoy es ley.

El legislador explicó que esta reforma nació de la petición de madres y padres de familia, convencidos de que aprender un segundo idioma abrirá más oportunidades para las nuevas generaciones.

“Hoy les comparto una buena noticia, la iniciativa que impulsamos ya es ley. Nuestras niñas, niños y adolescentes tendrán acceso al aprendizaje del inglés, una herramienta que les permitirá seguir preparándose, acceder a mejores oportunidades académicas y laborales y competir en un mundo cada vez más global”, mencionó.

Barragán destacó que fortalecer la educación pública significa brindar a las y los estudiantes las herramientas necesarias para construir un mejor futuro.

“La mejor herencia que podemos dejarles a nuestras hijas e hijos es una educación de calidad. Cuando escuchamos a las familias y convertimos sus necesidades en leyes, estamos transformando el futuro de Michoacán”, señaló.

Finalmente, el diputado felicitó a las y los estudiantes por concluir una etapa importante de su formación y los invitó a seguir preparándose para alcanzar sus metas, reiterando su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la educación pública.