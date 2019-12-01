Inician mujeres la romería al Tepeyac; “es el camino de la fe”: Fidencio López 

Inician mujeres la romería al Tepeyac; “es el camino de la fe”: Fidencio López 
Autor: Fernando Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 17:02:04
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Landa de Matamoros, Querétaro, a 10 de julio de 2026.- La 64ª Peregrinación Femenil a Pie de Querétaro al Tepeyac arrancó con la participación de cientos de mujeres serranas, durante la Misa de Buen Viaje celebrada en Neblinas de Guadalupe, Landa de Matamoros; en su mensaje, el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza, afirmó que esta manifestación de fe representa un camino de fraternidad que fortalece a las familias, la Iglesia y a la sociedad mexicana.

“Este camino es una profesión de fe, una escuela de fraternidad y un hospital de sanación; es signo del hambre que tenemos de fraternidad y de lo que Jesús y la Santísima Virgen sueñan para nuestras familias, nuestras parroquias, nuestra diócesis, nuestra patria y el mundo entero”, dijo.

Señaló que la peregrinación no solo implica recorrer cientos de kilómetros, sino también revisar el rumbo de la vida a la luz del Evangelio, fortaleciendo valores como la verdad, la comunión y el amor. 

Añadió que el testimonio de miles de mujeres caminando unidas refleja una fe viva que trasciende el ámbito religioso y se convierte en un mensaje de esperanza para la sociedad.

“Los primeros seguidores de Jesús eran conocidos como ‘los del camino’ y también como ‘los hermanos’; eso es lo que ustedes vivirán durante estos 17 días: caminar como hermanas, descubriendo a Dios en el rostro de los demás y construyendo fraternidad”.

Llamó a las peregrinas a vivir esta experiencia como una oportunidad de conversión personal y comunitaria, convencido de que el recorrido hacia la Basílica de Guadalupe permitirá renovar la fe y regresar a sus comunidades con un mensaje de unidad, paz y esperanza.

Cabe mencionar que la columna femenil se espera la participación de alrededor de 35 mil mujeres provenientes de todo el estado y de seis municipios de Guanajuato que habrán de integrarse conforme avance la caminata por varios puntos del estado.

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