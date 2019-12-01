Inicia por aire el traslado de cabinas del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 08:37:28

Uruapan, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que dio inicio el traslado de cabinas del teleférico de Uruapan, una vez que la instalación del tendido de cable se completó en un 100 por ciento.

Precisó que estos traslados se realizan para ajustar el funcionamiento interno de cada estación, a través de un equipo auxiliar hidráulico, de manera que dichos movimientos no corresponden aún al periodo de pruebas que se desarrollarán previo a que inicie formalmente la operación del teleférico.

“Se están llevando a cabo pruebas para realizar ajustes en el cable y balancines de las torres, esto se hará por secciones entre estaciones durante esta semana y la siguiente en horarios variables”, dijo la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Estos ajustes, explicó Gladyz Butanda, se realizarán en las seis estaciones del teleférico a lo largo de los 8.4 kilómetros que comprenden a este sistema de transporte aéreo.

Posterior a este proceso, señaló que sobre el mes de diciembre comenzarán las primeras pruebas del teleférico para validar procesos y garantizar que su operación sea segura, eficiente y acorde a las necesidades de las y los uruapenses.