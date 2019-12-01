Inicia Pablo Varona asfaltado de importante vía en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:33:20

Huetamo, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Más de 750 metros de longitud de la calle Juan Mendoza serán asfaltados para completar el circuito de esta área y ser una vía alternativa que acortará la distancia entre libramiento sur y el centro de Huetamo.

Los vecinos de la calle Juan Mendoza agradecieron al presidente por cumplirles este sueño anhelado desde hace muchos años, porque por esta calle transita mucha gente, a pesar de encontrarse en mal estado.

En su mensaje, el presidente Pablo Varona, mencionó que serán 750 metros lineales a base de carpeta asfaltica, que comenzarán en la calle López Ferrer a lo largo de la calle Juan Mendoza y culminarán en la calle Curatame, junto al corral de toros.