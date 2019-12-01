Inicia operativo de movilidad en Bernardo Quintana 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 07:33:18

Querétaro, Querétaro, a 11 de julio 2026.- En los primeros minutos de este sábado 11 de julio comenzó el operativo de movilidad en el bulevar Bernardo Quintana a la altura de la colonia Calesa, con motivo de las obras del tren México-Querétaro, el cual estará vigente hasta el próximo 30 de agosto del 2026.

El operativo vial contempla la reducción extrema de carriles, modificaciones en la circulación e incorporación de rutas alternas para mantener la movilidad en la zona, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos.

“El día de hoy 11 de julio comienza este operativo en Bernardo Quintana con motivo de la obra federal, es importante informar que se ha tomado la determinación en estos días de solamente afectar el sentido de los Arcos a Plaza del Parque, se reducirá un carril en la material, y un carril en centrales; por lo que el sentido de Plaza del Parque a los Arcos en estos primeros días no sufrirá afectación”, dijo.

Por su parte, el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Pedro Manuel Ángeles Luján mencionó que se tendrán acciones permanentes y actualizadas para que la población pueda conocer en tiempo real la saturación vehicular en la zona.

“Estaremos trabajando 25 cruces semaforizados con agentes viales para tu seguridad (…), a partir de este sábado 11 se estarán realizando vuelos en dron desde las siete de la mañana con reportes cada hora”.

Cabe recordar que entre las principales modificaciones se encuentran cambios en las incorporaciones hacia la carretera federal 57, avenida Constituyentes, Calzada de los Arcos y avenida Universidad, mientras que los accesos exclusivos hacia el Anillo Vial Fray Junípero Serra y avenida 5 de Febrero permanecerán habilitados.

Las autoridades estatales y municipales recomendaron a los automovilistas planear sus recorridos con anticipación, utilizar rutas alternas y consultar en tiempo real las condiciones del tránsito mediante Waze, Google Maps y la App Qrobus, debido a que la reducción de carriles podría generar demoras, especialmente en las horas de mayor afluencia.

En materia de transporte público, la AMEQ confirmó que las rutas T-02, T-13, C-57 y C-63 de Qrobus no modificarán sus recorridos y continuarán prestando servicio de manera habitual durante el desarrollo de esta etapa de la obra.

Ante esta situación, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera explicó, en días pasados, que personal de Movilidad, Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Públicos participarán activa y permanentemente durante el operativo mientras se realizan los trabajos en el puente ferroviario que cruza Bernardo Quintana.

Además, anunció ajustes en los tiempos semafóricos, presencia permanente de agentes de movilidad en los puntos de mayor conflicto y coordinación con las autoridades estatales para facilitar la circulación.