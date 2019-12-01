Inicia Octavio Ocampo primer foro de educación ambiental "Educar para cuidar, proteger para conservar" 

Inicia Octavio Ocampo primer foro de educación ambiental "Educar para cuidar, proteger para conservar" 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 17:44:57
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Tingambato, Michoacán, 8 de julio 2026.- Con la finalidad de construir desde la participación ciudadana, una agenda regional con propuestas para el cuidado del medio ambiente, el promotor del movimiento "Para recuperar la Grandeza de Michoacán", Octavio Ocampo,  inauguró el primer foro de educación ambiental "Educar para cuidar, proteger para conservar", celebrado en la Casa de la Cultura del municipio de Tingambato. 

Así, ante la presencia de docentes, estudiantes, investigadores, productores, ciudadanos, autoridades comunitarias, organizaciones sociales, jóvenes, hombres, mujeres y ciudadanía comprometida con la causa, Octavio Ocampo destacó la gran riqueza natural y social de este municipio, que siempre recibe a sus visitantes con calidez y que necesita de todas y todos, para mantener y proteger las cerca de mil quinientas hectáreas de zonas boscosas que tiene en su territorio. 

Adicional a ello, hizo énfasis en la relevancia de fortalecer la educación ambiental desde estos espacios de opinión y participación social, pues es prioritario difundir acciones con sentido para preservar, conservar, cuidar y proteger los recursos de las presentes y futuras generaciones. 

"Venimos a este espacio a escuchar y  hablar de la necesidad que tiene Michoacán de que entre todas y todos cuidemos los recursos naturales, desde los especialistas e investigadores que tienen los  conocimientos técnicos, hasta las mujeres y los hombres que viven y trabajan  todos los días en el bosque y en el campo", comentó.

Posteriormente, hicieron uso de la voz los ponentes Vicente Estrada Torres, presidente del Consejo Estatal de Ecología (COEECO); el Dr. Marcial Reyes, integrante del COEECO; la Lic. Ozari Mareth Salgado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y el Ingeniero Melchor Ornelas, titular del programa" El despertar de Michoacán " y de Radio Aguerrido.

 Durante el desarrollo de este Foro, se establecieron mesas de trabajo con las siguientes temáticas: 1. Seguridad Ambiental; 2. Educación ambiental: para sembrar la grandeza de Michoacán; 3. Calidad del agua y uso de suelo, 4. Juventud y participación. 

Finalmente y luego de la integración de todas las propuestas vertidas en las mesas de discusión, se firmó la " "Declaración de Tingambato"  bajo los siguientes 8 acuerdos: 1. La educación debe formar ciudadanía; 2. La educación ambiental debe convertirse en una política permanente; 3. El agua es un bien común estratégico; 4. El ordenamiento territorial y el uso responsable del suelo son indispensables para detener la degradación ambiental; 5. Las juventudes deben ser protagonistas de la transformación ambiental, 6. La seguridad ambiental debe asumirse como un compromiso colectivo; 7. Las comunidades, pueblos originarios y productores rurales son aliados fundamentales para la conservación de los recursos naturales; 8. La recuperación de la grandeza de Michoacán exige un nuevo pacto social, donde gobierno, instituciones educativas, sector productivo y ciudadanía trabajen de manera coordinada para construir un estado más justo y sostenible.

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