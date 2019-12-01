Inicia montaje de trabes en segmento 5 del segundo anillo periférico: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Inició el montaje de trabes en uno de los pasos superiores vehiculares que integran la obra del segmento 5 del segundo anillo periférico de Morelia, el cual cuenta con un avance del 36 por ciento indicó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.

El titular de SCOP detalló que este tramo comprende la incorporación de 12.5 kilómetros, donde está en proceso la colocación de trabes de concreto pretensado, que forma parte de la superestructura del puente que estará en el kilómetro 59 del nuevo tramo que unirá la salida Mil Cumbres, por Jaripeo, con la zona de Ciudad Salud, en la Goleta, y donde también se construirá un distribuidor vial en Jaripeo.

El funcionario detalló que se han ejecutado 400 mil metros cúbicos de excavaciones y 420 mil metros cúbicos de terraplenes, así como 14 obras de drenaje de 19 totales, en el segmento que estará concluido a finales del año 2026.

Cabe señalar que la construcción del segundo anillo periférico de Morelia, cuenta actualmente con 3 segmentos que conforman un total de 51.1 kilómetros, para beneficio de más de 1 millón de habitantes, no solo de Morelia sino de los municipios de Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón.