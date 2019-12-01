Inicia entrega gratuita de tarjetas para el teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Inicia entrega gratuita de tarjetas para el teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:52:26
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Morelia, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Este lunes inició la entrega gratuita de tarjetas para el transporte público de Uruapan y se reporta una importante afluencia de ciudadanas y ciudadanos que buscan estar listos para la inauguración del teleférico, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

En conferencia de prensa, que encabezó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la arquitecta del teleférico precisó que los módulos de distribución de tarjetas se habilitaron en las estaciones 1, 3 y 6, colindantes con el Hospital Regional, el Boulevard Industrial y el Parque Nacional. 

Detalló que el horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas y que la dispersión de los plásticos concluirá al agotar la existencia de las 100 mil tarjetas gratuitas destinadas por el Gobierno de Michoacán para esta etapa inicial.

“Se entregarán de manera gratuita para que todas y todos los uruapenses puedan vivir la experiencia de trasladarse a sus destinos en un medio de transporte rápido, seguro, cómodo e inclusivo”, detalló. 

Finalmente, enfatizó que, una vez concluida la etapa de distribución gratuita, las tarjetas se pondrán a la venta al público con un costo de 19 pesos; en tanto, el precio del viaje se mantendrá en 11 pesos, conforme a la tarifa estatal vigente.

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