Inicia Despierta Michoacán ruta legal para constituirse como agrupación política 

Morelia, Michoacán, a 20 de junio de 2025.- El Colectivo "Despierta Michoacán", comenzó el proceso ante el Instituto Electoral del Estado de Michoacán para constituirse como agrupación política; será hasta enero del 2026, cuando quede formalizado el proyecto.

Los políticos integrantes, entre los que se encuentran ex militantes de diversos partidos políticos, aseguraron que cuentan con el respaldo suficiente para cumplir con la ruta legal ante el Instituto Electoral de Michoacán.

Recordaron que como agrupación política, harán trabajo político, pero no postular candidatos, por lo que reiteraron su apoyo al senador Raúl Morón Orozco, quien busca la candidatura a la gubernatura para el 2027.

"Estamos sobrados, la verdad es que derivado de la primera asamblea, hubo un aforo increíble al interior del estado, llamamos mucho la atención de compañeros, compañeras que no se sienten el día de hoy representados, que no se sienten escuchados y desde luego que la agrupación, el colectivo Despierta Michoacán, pues está para ellos, para escucharlos y para canalizar esas inquietudes, esas propuestas, porque lo más importante es escucharnos, el nombre incluso de Despierta Michoacán es en ese sentido, en el de buscar, proponer y hacer agenda política para que las cosas mejoren en nuestro estado", comentó Héctor Ayala, ex secretario de Educación en Michoacán

Por su parte, Francisco Huacus, ex legislador federal, apuntó que primero se trabajará lo político y lo electoral vendrá en un segundo término.