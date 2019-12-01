Inicia desfogue de la Presa de Cointzio; no hay riesgo para la población: Conagua

Inicia desfogue de la Presa de Cointzio; no hay riesgo para la población: Conagua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:36:35
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Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, dio inicio a un desfogue controlado en la Presa de Cointzio, como medida preventiva derivada del incremento en el nivel de almacenamiento por las lluvias registradas en los últimos días, el cual no representa riesgo para las y los habitantes de la zona.

El delegado de la Conagua en la entidad, Luis Roberto Arias Reyes, informó que en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), que encabeza Olivia Cazarez Arreola, se acordó liberar cinco metros cúbicos por segundo de agua a través de la obra de toma, los cuales serán conducidos al cause del Río Grande de Morelia.

"La determinación se tomó tras una visita de supervisión a la presa, donde se constató un alto nivel de almacenamiento, por ello, a partir de las 10:00 horas de esta mañana, se puso en marcha el operativo de desfogue, mismo que no representa ningún riesgo para la ciudadanía”, explicó Arias Reyes.

Destacó que la cantidad de agua liberada es mínima y no representa un riesgo para las zonas aledañas, ya que únicamente se busca bajar los niveles del agua de 68.5 hectómetros cúbicos a 49.56 hectómetros cúbicos y al ser poca agua la que se desfogará, no impactará los niveles del Río Grande, con lo que se garantiza la seguridad de los habitantes de los municipios de Morelia, Cuitzeo, Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Indaparapeo y Queréndaro.

Este operativo permitirá no solo prevenir posibles inundaciones, sino también garantizar el abasto de agua para el campo y las zonas urbanas de Michoacán, al mantener un nivel óptimo en la presa.

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