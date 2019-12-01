Inicia construcción de aula para el CECyTEQ Huimilpan

Huimilpan, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- Un total de 762 estudiantes, maestros y trabajadores, serán beneficiados con la construcción de un aula en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) Plantel 82, localidad de El Salto, Huimilpan, anunció la secretaria de Educación del Estado de Querétaro, Martha Soto.

Esta nueva aula, detalló la titular de SEDEQ, cuenta con una inversión de un millón de pesos por parte del municipio de Huimilpan, y busca crear nuevos espacios dignos. Agregó que también, las y los directores de educación media superior, presentarán una evaluación que incluye futuros proyectos para obtener más y mejor infraestructura.

“La obra es un paso más para que nuestras escuelas cuenten con espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje. La inversión en esta aula es, en realidad, una inversión en el futuro de Huimilpan y en el de cada estudiante que aquí se forma; y para ello sigamos sumando voluntades: Gobierno del Estado, autoridades municipales, directivos, maestras, maestros y familias. Así llevamos la educación de Querétaro al siguiente nivel”, expresó.

El presidente municipal, Jairo Morales, agradeció el apoyo de las autoridades estatales por el trabajo conjunto para apostarle a la educación y al futuro de Huimilpan, de Querétaro y del país, pues, aseguró, este sector es uno de los ejes rectores de su administración.

“A finales del año pasado se hizo un compromiso con el director del CECyTEQ, donde él me decía que les hacía falta aulas. Entonces, hoy estamos colocando la primera piedra de un aula que será un espacio para soñar, para aprender y para crecer”,afirmó.

El director general del CECyTEQ, David Chaparro, detalló que para este ciclo escolar que está por iniciar cuentan con tres mil 800 jóvenes de nuevo ingreso y un total de nueve mil 800 estudiantes en todos los planteles del Colegio, por lo que hizo un llamado a los estudiantes del Plantel 82 para aprovechar este nuevo espacio de estudio.

En el arranque de obra estuvieron presentes también el director del plantel, Julián Guillermo Zamorano Estrada; el secretario de Obras Públicas municipales, Víctor Eduardo Garduño Fonseca; el enlace de al Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ), Víctor Ramírez, entre otras autoridades municipales y estatales.