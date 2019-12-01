INEGI confirma el abandono de los servicios públicos en Morelia: Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:21:26

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI confirman lo que las y los morelianos viven todos los días: el deterioro de los servicios públicos está directamente ligado a la inseguridad.

De acuerdo con la encuesta, el 94.3 por ciento de la población considera que el mal estado de calles, avenidas y los baches son hoy el principal problema de la ciudad, seguido de los conflictos viales, que afectan al 74.2 por ciento de las personas.

“Estos datos demuestran algo muy claro, los servicios públicos también son seguridad. Una ciudad con calles destrozadas, tráfico caótico, sin luz y sin agua es una ciudad desordenada y abandonada, y ese abandono genera estrés, conflictos, accidentes y condiciones propicias para el delito”, señaló el legislador.

Barragán subrayó que lo cotidiano mal resuelto produce inseguridad, y que no se puede hablar de paz cuando casi 7 de cada 10 personas perciben fallas graves en alumbrado, agua y seguridad al mismo tiempo.

Finalmente, hizo un llamado a mejorar los servicios públicos, por lo que se debe priorizar la inversión donde más falta hace, establezca metas claras por colonia y recupere el espacio público como condición básica para construir paz y tranquilidad en Morelia.