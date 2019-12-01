INE tumba spot de MC por presuntamente difundir "hechos falsos" contra Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 12:55:37

Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE), “tumbó” un promocional de Movimiento Ciudadano (MC), denominado “Morena, el partido más caro del mundo” por posibles calumnias.

En dicho spot, el Movimiento Naranja acusa al partido oficialista de haber recibido un financiamiento de 13 millones de pesos diarios y “no regresar un solo peso” de estos recursos.

Por lo anterior, a través de un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral detalló que el instituto político guinda solicitó como medida cautelar detener la difusión de este spot, al considerar que contiene expresiones en donde se “formulan imputaciones de hechos falsos”.

Tras la investigación, el Instituto resolvió a favor de Morena y consideró que el promocional de Movimiento Ciudadano “distorsiona el debate público” y “genera una afectación directa en la reputación institucional”.

En el promocional emecista, una mujer contrasta que aunque el Movimiento de Regeneración Nacional habla de austeridad republicana, “es el partido más caro del mundo”.

Según la protagonista del spot, de enero de 2024 hasta junio de 2025, el partido guinda recibió más de 8 mil millones de pesos de financiamiento público, lo que representa una cifra de 13 millones de pesos diarios.