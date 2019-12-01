Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 15:35:28

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre del 2026.- El Instituto Nacional Electoral prevé contar con mil 978 personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales en los 11 distritos de Michoacán para el próximo proceso electoral, informó David Alejandro Delgado Arroyo.

La cifra preliminar contempla 284 personas supervisoras y mil 694 capacitadoras asistentes electorales, quienes realizarán trabajo de campo durante la organización de los comicios.

En la primera etapa del procedimiento, el INE identificó a mil 753 personas que habían participado en procesos electorales anteriores y que podían ser invitadas a colaborar nuevamente. Entre el 12 y el 21 de octubre, logró contactar a mil 396, equivalentes al 79.63 por ciento.

De las personas contactadas, mil 163 manifestaron interés en participar, mientras que 233 dijeron que no estaban interesadas. Posteriormente, 927 aspirantes acudieron a las entrevistas y 839 obtuvieron una calificación aprobatoria de siete o más.

“De las mil 396 personas contactadas, mil 163 manifestaron interés en participar, equivalentes al 83.31 por ciento”, señaló Delgado Arroyo al presentar el avance del procedimiento en sesión del INE.

El funcionario agregó que, al momento de su intervención, el sistema registraba 2 mil 56 personas aspirantes que habían aprobado el proceso de inducción. La convocatoria para cubrir las plazas que no puedan ocuparse mediante la recontratación de personal anterior estará abierta hasta el 7 de diciembre.

De acuerdo con el calendario presentado, la evaluación de conocimientos se aplicará el 12 y 13 de diciembre; las entrevistas de selección se realizarán entre el 15 de diciembre y el 19 de enero, y la designación de las personas seleccionadas está prevista para el 20 de enero.