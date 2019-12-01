INE detecta irregularidades en uso de financiamiento para liderazgo político de mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 22:35:18

Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un informe en sesión de su Consejo General del pasado 26 de marzo, en el que se analizaron los recursos destinados por los partidos políticos al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.

De acuerdo con el reporte, se identificaron diversas irregularidades en el uso de estos recursos, lo que en algunos casos derivó en la aplicación de sanciones. El financiamiento, equivalente al 3% del total asignado a los partidos, debe ser utilizado específicamente para actividades de capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres.

El organismo señaló que el incumplimiento por parte de algunas fuerzas políticas evidencia áreas de oportunidad, así como una falta de compromiso en la correcta aplicación de estos fondos.

Durante la sesión, la consejera electoral Carla Humphrey mencionó que el objetivo de esta política es claro: fortalecer la participación política de las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.