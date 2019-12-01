Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aún no conoce en qué áreas se reflejará el recorte presupuestal, por lo que no es posible anticipar sus efectos operativos, señaló David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local del organismo en Michoacán.

En entrevista , el funcionario precisó que el Consejo General todavía no realiza los ajustes correspondientes y que, de acuerdo con la información recibida, el recorte no deberá afectar los derechos laborales ni comprometer los procedimientos electorales.

“Hasta el momento no tenemos noticia de dónde va a impactar el recorte presupuestal. La información que tenemos de la presidencia del Consejo General me parece que es clara: no se van a limitar derechos laborales y no se va a poner en riesgo ningún procedimiento del proceso electoral”, declaró.

Delgado Arroyo dijo que se deberá esperar a que el Consejo General determine cómo absorber el ajuste antes de señalar qué actividades o servicios podrían verse afectados. También expresó confianza en que se realice una revisión responsable y que no se repita el impacto registrado durante el presente ejercicio presupuestal.

Como antecedente, indicó que las juntas locales recibieron este año una reducción de 16 por ciento en su presupuesto en gasto operativo, aplicada con poco margen de anticipación. Explicó que, debido a que alrededor de la mitad del presupuesto de cada unidad se destina al arrendamiento de inmuebles, el ajuste obligó a reducir de manera considerable otros gastos.

“Un recorte del 16 por ciento, si la mitad del presupuesto de cada unidad responsable se va en el arrendamiento del inmueble, significa prácticamente un recorte del 32 por ciento de lo restante. Tuvimos que prescindir de los servicios de vigilancia y limpieza durante diez meses de este año”, señaló.

El presidente del Consejo Local agregó que la suspensión de esos servicios generó molestias en las condiciones de trabajo, incluido el personal de los módulos de atención ciudadana, donde la limpieza fue señalada como una de las afectaciones. Dijo que el instituto cuenta ahora con la indicación de no recortar nuevamente los servicios de vigilancia y limpieza, aunque subrayó que el efecto del nuevo ajuste dependerá de la decisión que adopte el Consejo General.