Incrementan durante 2025 los trámites testamentarios hasta en un 15% en Querétaro: Carlos Hale

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 16:58:32

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- Durante 2025 se incrementaron hasta 15 por ciento los trámites testamentarios como parte de la Campaña Estatal del Mes del Testamento en comparación con el año pasado, confirmó Carlos Hale Palacios, subsecretario de Gobierno del Estado de Querétaro.

Durante la presentación de los resultados de la campaña que se realizó durante el mes de septiembre la cual tuvo como el objetivo fomentar la cultura testamentaria entre la población.

“Este año, la campaña estatal del “Mes del Testamento 0252” ofreció testamentos con tasa cero en los derechos de inscripción ante el Registro Nacional de Testamentos; la estrategia se implementó en las seis demarcaciones notariales del estado, cubriendo los 18 municipios de Querétaro”.

De acuerdo con Hale Palacios, la edición 2025 registró un total de 4 mil 896 testamentos emitidos durante septiembre, lo que representa un incremento del 15 por ciento respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 4 mil 285 documentos.

Recordó que la coordinación de esta campaña estuvo a cargo del Archivo General de Notarías, en colaboración con las autoridades estatales y notariales.

“Estos resultados reflejan una creciente conciencia ciudadana sobre la importancia de otorgar testamento como medida de certeza jurídica y orden patrimonial”.