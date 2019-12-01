Incorpora 76 Legislatura de Michoacán el termino movilidad social ascendente a Ley de Desarrollo Social

Incorpora 76 Legislatura de Michoacán el termino movilidad social ascendente a Ley de Desarrollo Social
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 15:52:05
Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Con 27 votos a favor, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó reformar la Ley de Desarrollo Social de Michoacán, para fortalecer y orientar las políticas públicas hacia la construcción de una sociedad meritocrática, donde las oportunidades no dependan del origen social.

En sesión ordinaria, se avaló la propuesta impulsada por el diputado Reyes Galindo y dictaminada por la Comisión de Bienestar Social, mediante la cual se incorpora como objetivo prioritario el impulso a la movilidad social ascendente, entendida como la posibilidad de que las personas mejoren sus condiciones de vida independientemente de su origen socioeconómico.

Es así, que ahora que la ley señala como objetivo impulsar acciones, programas y políticas que contribuyan en la movilidad social ascendente de la población; y se faculta a la Secretaría del Bienestar a promover programas y políticas que contribuyan en la movilidad social ascendente de la población.

Asimismo,  se legisló que al Consejo Consultivo le corresponde estudiar, analizar y proponer acciones, programas y políticas con enfoque de movilidad social ascendente. 

Con dichas reformas se fortalece el marco normativo estatal con un enfoque integral de desarrollo social, en concordancia con los compromisos internacionales en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concluyeron las y los parlamentarios.

