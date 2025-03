Incongruente reprimir a la Guardia Civil en sus protestas: PAN Michoacán

Morelia,Michoacán, a 18 de marzo del 2025.- Como exagerado calificó Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional, el reprimir las manifestaciones de los elementos de la Guardia Civil que exigen mejores condiciones laborales.

El ex legislador federal criticó, que se pretenda aplicar sanciones contra los elementos que se manifestaron este fin de semana en diversos cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuando dijo son los policías quienes exponen su integridad.

"Sería injusto decir que ya no pueden tener mejores condiciones de vida... si tienen que ir a poner el cuerpo, si tienen que ir a defendernos, pero no pueden tener mejor calidad de vida y no pueden ganar mejor y no pueden tener capacitación, qué incongruencia", expuso en rueda de prensa el panista.

Quintana Martínez, llamó al gobierno estatal a priorizar el diálogo con los elementos que protestaron.

"Siempre tiene que permanecer el diálogo en la función pública para poder lograr tener los resultados que todos deseamos, pero bueno cómo les queremos exigir a nuestros guardias sino está dispuesto el gobierno a darles mejores condiciones de vida", manifestó el dirigente del PAN en Michoacán.

El gobierno del estado informó,que los agentes de la Guardia Civil que protestaron en los cuarteles serían denunciados por el delito de interrupción de la justicia y sabotaje.