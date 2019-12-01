"Incongruencia de Morena que no se investigue y castigue la presunta corrupción en el FONDEN": Martín Arango

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- Como una terrible incongruencia por parte de Morena es como calificó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el que aún no se investigue y castigue la presunta corrupción en el manejo de los recursos del director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) José María Tapia Franco, ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, quien fracasó en su camino.

“Me parece que hay una terrble incongruencia por parte de Morena, quien ya reconoce que tiene candidatos corruptos, nadie lo tuvo que sacar, fue la propia presidenta, Claudia Shienbaum Pardo, quien reconoció el que el Fonden estaba llena de corrupción y lo que menos esperamos es que actúan en consecuencia, que no haya impunidad para las personas que corrompieron el Fonden, si es que tienen pruebas para hacerlo”.

Esto, luego de que desde 2021 el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, despareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) bajo el argumento de corrupción y opacidad.

Arango García detalló que cuando el ex mandatario federal, López Obrador, argumentó la desaparición de este recurso, que se destinaba a financiar la reparación de daños ocasionados por huracanes, terremotos, lluvias e incendios forestales, por corrupción, se le pasó decir que el director del Fonden (entre 2013 y 2016) es militante del partido al que pertenece.

“Lo tendrían que meter a la cárcel, la corrupción se debe castigar, es un delito y se debe actuar en consecuencia, si la presidenta sabe que existió corrupción en el Fonden se tendría que encarcelar a sus propios ex candidatos (…) vamos a ver si Morena sigue dando este manto de impunidad a sus militantes o si van a actuar de manera congruente y dejar caer el peso de la ley a quienes no actúan bien”.

Recordó cómo a nivel federal se han ido desapareciendo los recursos para atender desastres naturales, como el FONDEN, que pasó de 50 mil millones de pesos en el gobierno de Felipe Calderón a 19 mil millones de pesos hoy.