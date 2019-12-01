Inauguran tanque de almacenamiento de agua potable en la Tenencia de Chaparro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 19:09:24
Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 17 de febrero de 2026.- Cumpliendo con el compromiso que tiene con la sociedad, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento y funcionarios Municipales, inauguró el Tanque de Almacenamiento de Agua Potable y línea de Conducción al Tanque en la Tenencia de Chaparro que beneficiará a todos los habitantes de la localidad, mejorando el servicio de este vital líquido.

Jeovana Alcántar, al dirigirse a los presentes, manifestó sentirse muy contenta al entregar este tanque de almacenamiento de agua potable y línea de conducción a los habitantes de la Tenencia de Chaparro, mejorando el servicio de este vital líquido que llegará hasta sus hogares; comentó que hay mucho por hacer, por lo que solicitó el apoyo de los habitantes de esta Tenencia de Chaparro.

Dijo que esta administración esta ejecutando el recurso en obras y acciones como el acondicionamiento de caminos de las diversas localidades y tenencias, pavimentaciones de calles, alumbrado público, drenajes sanitarios y pluviales, bardas perimetrales, techumbres, aulas, módulo de baños en las instituciones educativas, así como más de 4 mil apoyos varios como traslados médicos, medicamentos, apoyos a la vivienda, pero aún hay mucho por hacer, sin embargo, se está avanzando, expresó convencida de que cuando se trabaja en conjunto con la ciudadanía se logran grandes cosas. Anunció que este año vendrán más obras para la Tenencia de Chaparro.

La descripción de la obra consiste en la construcción del tanque de agua potable de 5 por 5 por 2.50 metros con una capacidad de 62,500 litros, 2,87 kilómetros de manguera de termo fudion RD-17 hidráulico de 3 pulgadas, 1.44 metros cúbicos muro de mamposteo construido con piedra braza, 8 piezas construcción de caja de válvula, 7 piezas instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire de 3 pulgadas, una pieza construcción de caja captadora de agua.

 

