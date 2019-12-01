Inauguran segunda etapa del patio de maniobras de la AMEQ para dar mantenimiento a autobuses del QroBús

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González inauguró la segunda etapa del patio de maniobras para el transporte público “QroBús”, en el cual la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), resguarda y le da servicio de mantenimiento a 400 autobuses.

Kuri González expresó que el resultado a dos años del nuevo sistema de transporte público se ha consolidado con acciones evidentes y visibles, principalmente en el incremento de autobuses, rutas y disminución de tiempos en los traslados de los usuarios.

De igual manera, reconoció la labor de los choferes del transporte público y le entregó reconocimientos por su labor de trasladar de forma seguridad a todos los usuarios.



“Ustedes llevan lo más importante de todo, que son a nuestros usuarios, y se dan cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen de las vidas que llevan, padres de familia, hijas, hijos, estudiantes, a su cargo todos los días en el transporte público, entonces, lo único que yo les puedo decir es gracias”, dijo.

Por su parte, el director de la AMEQ, Gerardo David Cuanalo Santos informó que cuando se tomó el control del transporte público se contaba con 457 unidades y actualmente se cuenta con más de mil camiones, además se incrementó de 71 a 121 rutas.



“Aquí reabastecemos todos los días 50 mil litros de diésel, dos mil litros de urea para que nuestras unidades recorran 80 mil kilómetros cada día y para garantizar el abasto de diésel, en este espacio contamos con una reserva de hasta 20 días de funcionamiento; la limpieza de las unidades también es importante para la comunidad de nuestros usuarios, el túnel de lavado con el que cuenta este patio nos permite en cuatro minutos lavar el exterior de cada unidad con un sistema de reciclado de agua y con productos de alta calidad, aquí fumigamos también”, afirmó.



Destacó que actualmente el 100 por ciento de los usuarios pagan sus traslados co. La tarjeta de prepago, así como boletos digitales, además se cuenta con 140 mil usuarios con tarifa preferente, pagando dos pesos, lo que la convierte en la tarifa más baja en todos el país.