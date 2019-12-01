Inauguran red de agua potable en la comunidad de Rosa del Maíz, en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 29 de octubre de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar acompañada de regidoras del Ayuntamiento y funcionarios del SAPA, inauguró la red de agua potable de la comunidad de Rosa del Maíz, beneficiando a más de 350 familias que contarán con este servicio tan vital como lo es el agua potable.

La alcaldesa, se mostró muy contenta al estar de nueva cuenta en esta comunidad, inaugurando una obra importante que se inició hace más de un mes a solicitud de los habitantes de esta comunidad, por la carencia que se tenía de este líquido tan vital como lo es el agua potable, agradeció a todos los que se sumaron para que esta obra sea una realidad; comentó que los ciudadanos, siempre han sido la pieza importante de esta administración, misma que esta buscando más alternativas para permitirle a la población tener una mejor calidad de vida.

Indicó que Hidalgo vivió años de abandono, hoy se ha tratado de recorrer todo el municipio para que con el trabajo en equipo se sumen esfuerzos para lograr el desarrollo, el avance, la justicia y la equidad, que todas y todos merecen, convocó a la comunidad a que siga alzando la voz y a no permitir las injusticias; dijo que hoy esta administración ha llevado a cabo más de 330 obras de manera histórica, en beneficio de los habitantes del municipio como pavimentaciones, drenajes plubiales y sanitarios, redes de agua potable, tanques de agua, alumbrado público, así como infraestructura educativa, techumbres, aulas bardas perimetrales, módulo de baños, caminos de acceso etc., pero no solo son obras también se han promovido los apoyos sociales, apoyos a la salud, como surtido de recetas médicas y traslados médicos de manera gratuita.

La obra consistió en la colocación de tubería de 2 ½ pulgadas de PVC alta resistencia en una longitud de 2,5 kilómetros, colocación de dos válvulas de expulsión para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, colocación de 2 registros de 80X80, instalación de tres tomas de agua para prueba y verificación del servicio, 45 metros de manguera de 3 pulgadas de alta resistencia, colocación de 8 tubos de 4 pulgadas galvanizados, con estas acciones se beneficia de manera directa a más de 1,000 habitantes de la comunidad de Rosa del Maíz y sus alrededores, mejorando el abasto de este vital líquido, garantizando una mejor calidad de vida.