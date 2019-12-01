Inauguran la Feria del Mole 2026 y el Reto Ciclista en Agostitlán, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 18 de octubre de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañado del jefe de Tenencia de Agostitlán, Cristian Suárez Tello, inauguró la octava edición de la Feria del Mole 2026 y el Reto Ciclista 2026, en el marco del CXXXIV Aniversario de la elevación a Tenencia de Agostitlán, el evento se desarrolló en el centro de dicha Tenencia, donde más de 20 elaboradoras de mole y postres, deleitaron al paladar más exigente con este platillo tradicional de nuestra gastronomía.

El jefe de Tenencia Cristian Suárez Tello agradeció el respaldo de la presidenta, Jeovana Alcántar, para la realización de esta feria del mole en su octava edición y del reto ciclista 2026, que sin su apoyo no hubiera sido posible, reunir y convivir a las familias y a los visitantes en este lugar privilegiado por sus bellezas naturales y su gastronomía.

La alcaldesa, reconoció el esfuerzo y la dedicación que las personas que elaboran el mole ponen a sus platillos típicos mexicanos que les ofrecen a los habitantes de este bello lugar y a los visitantes; reconoció también el trabajo del Jefe de Tenencia, así como del Director de Desarrollo Económico y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, por promover estas actividades como la Feria del Mole y el Reto Ciclista, que se llevó a cabo con gran éxito, generando conciencia de la importancia que tiene la activación física entre las y los niños, adolescentes y jóvenes.

Comentó que esta es la octava edición de la Feria del Mole que se lleva a cabo en Agostitlán, el corazón del oriente michoacano que está rodeado de bosques de pino y tradiciones; comentó es un lugar de gente trabajadora orgullosa de sus raíces, donde hace algunos años nació una idea sencilla pero llena de corazón que es rendir homenaje a este platillo tan exquisito como lo es el mole, ese platillo que desde tiempos antiguos ha estado presente en nuestras mesas, es parte de nuestra identidad, cultura y tradición, donde cada cazuela de mole que hoy se comparte guarda el secreto de generaciones.

Reiteró el compromiso de seguir impulsando el desarrollo económico en todo el municipio, agregó que espacios como esta feria, es el escenario perfecto para reconstruir el tejido social, rescatando esos valores como la empatía y la solidaridad, por que hoy hay familias completas que conviven.

Agregó que hay mucho por hacer, en la tenencia de Agostitlán, dijo que a dos años y dos meses de su administración ha realizado más de 300 obras publica de manera histórica en el municipio; en materia de salud, se ha avanzado con los enfermos de insuficiencia renal, al igual que con los pacientes de cáncer, traslados médicos, surtido de recetas médicas, porque la salud y las necesidades no tienen color, son necesidades y como tal se deben de atender, comentó que se va avanzando y lo seguirán haciendo porque Juntas y Juntos hemos demostrado que cuando hay verdadera voluntad es cuando se logran cambios significativos en el progreso, la justicia y la equidad de los pueblos.

Más tarde la alcaldesa cortó el listón inaugural de esta feria, para posteriormente realizar un recorrido por todos los stands, mientras que el público disfrutaba del programa cultural.