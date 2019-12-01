Inauguran Humberto Jiménez y Alfredo Ramírez Bedolla carretera Los Reyes-Sicuicho; reconocen trabajo conjunto con comunidades

Los Reyes, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- Como resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Los Reyes y las comunidades indígenas, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguraron la carretera Los Reyes-Sicuicho, una obra de 12 kilómetros que representó una inversión de 38 millones de pesos y que mejora la conectividad de esta región y beneficia a más de 53 mil habitantes locales y productores agrícolas.

Durante el acto, Humberto Jiménez agradeció al mandatario estatal su respaldo para impulsar infraestructura en el municipio y reconoció su disposición para trabajar sin distinciones partidistas, escuchando las necesidades de los ayuntamientos y de las comunidades con autogobierno.

El alcalde destacó que esta carretera es resultado de la suma de voluntades y del compromiso de los distintos niveles de gobierno, al precisar que el Ayuntamiento aportó 4 millones 300 mil pesos para su realización.

Subrayó que cuando existe coordinación entre el municipio, el estado y las autoridades comunales es posible concretar obras que durante años fueron una demanda de las familias.

Recordó que su administración también ha contribuido a otros proyectos carreteros, como los caminos a San Antonio y Pamatácuaro, este último con una aportación municipal de 10 millones de pesos dentro de una inversión superior a los 40 millones, lo que refleja el compromiso de destinar recursos a las comunidades originarias.

Humberto Jiménez Solís señaló que su gobierno mantiene como prioridades la conectividad, la salud, la educación y el fortalecimiento de la cultura y las tradiciones, al tiempo que convocó a las comunidades a preservar la unidad y continuar trabajando de manera coordinada con los gobiernos municipal, estatal y federal.

Durante su mensaje, Humberto Jiménez Solís también reconoció el trabajo del secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, por la atención médica que ha brindado a las comunidades de Los Reyes, particularmente en situaciones de emergencia, destacando su disposición para responder a los llamados sin importar la hora y facilitar los traslados de pacientes para garantizar que reciban atención oportuna.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que durante 2027 continuarán los trabajos de rehabilitación carretera para avanzar en la conexión hacia otras localidades de la región. Asimismo, destacó que la obra inaugurada fue posible gracias a la participación conjunta del Ayuntamiento y las comunidades indígenas.

En la explicación técnica, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que la intervención se realizó en dos etapas, con trabajos iniciados a finales de 2024, para alcanzar 12 kilómetros rehabilitados y una inversión de 38 millones de pesos. También informó que el Gobierno del Estado ha destinado más de 484 millones de pesos en obra pública para Los Reyes.

En la inauguración participaron también Lucila Valentínes Valdés, presidenta del Consejo Comunal de Sicuicho; Ricardo Baltazar Islas Martínez, jefe de tenencia de Pamatácuaro; Edgar Madrigal Huerta, beneficiario de la comunidad de Cherato, y Rafael González López, representante de la empresa consultora, además de autoridades estatales, municipales y comunales.

Con el corte del listón, las autoridades formalizaron la entrega de esta infraestructura, resultado del trabajo conjunto entre instituciones y comunidades para mejorar las condiciones de movilidad de las familias de la región.