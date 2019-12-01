Inauguran Galería Fotográfica protagonizada por personas con discapacidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:20:46

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El director de Rehabilitación y Asistencia Social del DIF Estatal, Francisco Reséndiz López, asistió a la inauguración del 4to. Festival “Una Mirada a la Discapacidad, Querétaro Incluye con el Corazón”, donde señaló que en el SEDIF diariamente se trabaja con la convicción de que todas las personas tienen el derecho a participar plenamente en la sociedad, sin barreras, sin excepciones.

Porque la discapacidad no define a nadie, lo que realmente define a una comunidad es la capacidad de abrir oportunidades, acompañar y reconocer el valor de cada persona.

La Galería Fotográfica “Por un Querétaro Incluyente”, forma parte de éste festival que se exhibe al interior de la Alameda Hidalgo.

Espacio que busca promover la empatía, el respeto y una mirada centrada en los derechos humanos, donde las personas con discapacidad son protagonistas de sus propias historias.