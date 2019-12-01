Inauguran Galería Fotográfica protagonizada por personas con discapacidad

Inauguran Galería Fotográfica protagonizada por personas con discapacidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:20:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El director de Rehabilitación y Asistencia Social del DIF Estatal, Francisco Reséndiz López, asistió a la inauguración del 4to. Festival “Una Mirada a la Discapacidad, Querétaro Incluye con el Corazón”, donde señaló que en el SEDIF diariamente se trabaja con la convicción de que todas las personas tienen el derecho a participar plenamente en la sociedad, sin barreras, sin excepciones.

Porque la discapacidad no define a nadie, lo que realmente define a una comunidad es la capacidad de abrir oportunidades, acompañar y reconocer el valor de cada persona.

La Galería Fotográfica “Por un Querétaro Incluyente”, forma parte de éste festival que se exhibe al interior de la Alameda Hidalgo.

Espacio que busca promover la empatía, el respeto y una mirada centrada en los derechos humanos, donde las personas con discapacidad son protagonistas de sus propias historias.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto autor de multihomicidio que quitó la vida a cinco personas en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán
Choque-volcadura termina en incendio en la comunidad San José de Llano de Apaseo el Grande, Guanajuato
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Arriba García Harfuch a Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Cae presunto autor de multihomicidio que quitó la vida a cinco personas en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán
Morena busca centralizar el agua: Carlos Quintana
Uruapan en pie de guerra: Acompañados de viuda de Manzo, Harfuch, Bedolla y Trevilla Trejo activan plan para cerrarle el paso a la delincuencia en Michoacán 
Congreso del Estado de Michoacán regula a “influencers” en tiempos de veda electoral
Comentarios