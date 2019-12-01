Inauguran en Morelia la Tercera Feria Ganadera con más de 200 ejemplares en exhibición

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en Michoacán (SADER), Cuauhtémoc Ramírez Romero, inauguró este viernes la Tercera Feria Ganadera en el Recinto Ferial de Morelia, la cual se desarrollará del 26 de septiembre al 6 de octubre con la participación de criadores de ganado de registro provenientes de Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

El funcionario estatal destacó que la feria se ha consolidado como un espacio de encuentro para productores pecuarios, pues en la primera edición agotó sus ventas durante la inauguración, cuando en apenas hora y media se comercializaron 150 sementales y se generó una lista de espera. En la segunda edición, realizada en mayo de este año, hacia el mediodía ya se habían terminado cerca de 200 ejemplares disponibles.

En esta tercera edición se pondrán a la venta más de 200 animales, incluidos 27 ovinos de alta calidad genética.

El titular de la SADER subrayó que esta feria forma parte del programa de mejoramiento genético que impulsa el Gobierno del Estado, el cual contempla apoyos no solo para ganado bovino, porcino y ovicaprino de registro, sino también para el sector apícola, a través de la entrega de abejas reinas y núcleos con el objetivo de fortalecer la productividad y competitividad de los criadores michoacanos.