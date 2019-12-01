Inaugura Sonia Rocha Lactario y Ludoteca en la Secretaría de las Mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 16:03:30

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- La secretaria de las mujeres Sonia Rocha Acosta, llevó a cabo inauguración del lactario y la ludoteca propias del edificio, espacios que dignifican la maternidad, además de representar un apoyo tanto para la conciliación laboral de las colaboradoras, como para las usuarias que acuden y requieren de los servicios.

Destacó que estas instalaciones tienen como objetivo contar con espacios dignos cálidos y privados en donde las madres puedan nutrir y acompañar a sus hijas e hijos.

“La maternidad no es un obstáculo para trabajar; ni el trabajo es un freno para maternar: las mujeres merecemos vivir ambos con apoyo, respeto y amor", subrayó.

Resaltó también que, de acuerdo con UNICEF, por cada peso invertido en entornos de apoyo a la lactancia se multiplican los beneficios: mejor salud, más retención de talento, menor ausentismo y mayor compromiso laboral.

Mientras que la ludoteca fue presentada como un refugio seguro y creativo para la infancia, donde las niñas y niños pueden desarrollarse mientras sus madres cumplen con sus actividades laborales o de capacitación.

La secretaria resaltó que estos sitios no solo estarán disponibles para el personal de la dependencia, sino también para las usuarias que reciben atención psicológica, jurídica, educativa o de emprendimiento en la dependencia.

En este evento la titular de la dependencia, estuvo acompañada por la Sub Secretaria Selene Salazar y directoras de áreas de la propia Secretaría.