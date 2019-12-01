Inaugura Sonia Rocha Lactario y Ludoteca en la Secretaría de las Mujeres

Inaugura Sonia Rocha Lactario y Ludoteca en la Secretaría de las Mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 16:03:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- La secretaria de las mujeres Sonia Rocha Acosta, llevó a cabo inauguración del lactario y la ludoteca propias del edificio, espacios que dignifican la maternidad, además de representar un apoyo tanto para la conciliación laboral de las colaboradoras, como para las usuarias que acuden y requieren de los servicios.

Destacó que estas instalaciones tienen como objetivo contar con espacios dignos cálidos y privados en donde las madres puedan nutrir y acompañar a sus hijas e hijos.

“La maternidad no es un obstáculo para trabajar; ni el trabajo es un freno para maternar: las mujeres merecemos vivir ambos con apoyo, respeto y amor", subrayó.

Resaltó también que, de acuerdo con UNICEF, por cada peso invertido en entornos de apoyo a la lactancia se multiplican los beneficios: mejor salud, más retención de talento, menor ausentismo y mayor compromiso laboral.

Mientras que la ludoteca fue presentada como un refugio seguro y creativo para la infancia, donde las niñas y niños pueden desarrollarse mientras sus madres cumplen con sus actividades laborales o de capacitación.

La secretaria resaltó que estos sitios no solo estarán disponibles para el personal de la dependencia, sino también para las usuarias que reciben atención psicológica, jurídica, educativa o de emprendimiento en la dependencia.

En este evento la titular de la dependencia, estuvo acompañada por la Sub Secretaria Selene Salazar y directoras de áreas de la propia Secretaría.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inauguran cuartel de la Guardia Nacional en Tarímbaro
Peatón sufre heridas graves al ser atropellado sobre Pie de la Cuesta en Querétaro
Aparatoso alcance en avenida Constituyentes en Querétaro
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU; esta será la nueva fecha
Homicidios bajan 32% en México en gobierno de Sheinbaum
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Comentarios