Inaugura Pablo Varona circuito de pavimentación de 3 calles en Barrio Alto de Huetamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 22:10:26
Huetamo, Michoacán, 24 de octubre del 2025.- Con recursos provenientes de FAEISPUM  se realizó la construcción de la pavimentación hidráulica de las calles Corregidora, Pípila y Josefa Ortiz de Domínguez, calles ubicadas en el histórico Barrio Alto.

Los vecinos de éstas calles vieron cumplidos sus anhelos de siempre, desde que recuerdan, habían pedido el mejoramiento de sus calles y fue hasta ahora con el gobierno de Pablo Varona que se cumplió con estas obras.

En su mensaje, el contador Varona recordó sus momentos de niñez, recorriendo estas calles y que ahora siendo presidente, llegaba la hora de cambiar el rostro de esta colonia con la pavimentación de estas calles que cierran un importe circuito de circulación y movilidad.

