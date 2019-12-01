Inaugura Jeovana Alcántar tanque de almacenamiento de agua potable en la tenencia de Pucuato de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar Baca, acompañada de regidores, funcionarios municipales, jefe de Tenencia y comisariado ejidal, inauguró el tanque de almacenamiento de agua potable en la Tenencia de Pucuato, que vendrá a beneficiar a los habitantes de este lugar, mejorando el servicio del vital líquido.

Alcántar Baca, al dirigirse a los presentes, manifestó que todos son testigos de cada una de las obras y acciones que se han realizado en esta administración, siendo esta obra una de las más de 230 ya inauguradas en un año y medio, dijo que falta mucho por hacer, por lo que se redoblará el esfuerzo y trabajo para cubrir las necesidades de las tenencias y sus localidades, así como en las colonias de la cabecera municipal.

Indicó que en los próximos días estará visitando Cerro Azul, San Patricio, la Providencia y algunas otras localidades lejanas, donde se habrá de reunir con los encargados del orden y todos los habitantes para escuchar sus necesidades y buscar los mecanismos para darle soluciones; comentó que entre las obras que se han llevado a cabo, corresponden a servicios básicos como agua potable, drenajes, pavimentaciones, apoyos médicos, infraestructura educativa como aulas, techumbres, modulo de baños, bardas perimetrales entre otras, no dejo pasar el momento para agradecer infinitamente al Sr. Gil Marín Navarrete, donador del terreno donde se construyó el tanque de almacenamiento de agua hoy inaugurado.

Se comprometió a trabajar de manera conjunta para apoyar con el modulo de baños y una antena satelital que les permita tener internet en beneficio de los alumnos del Telebachillerato 063 de Pucuato, al mismo tiempo informó que ya se encuentra la maquinaria que se estará utilizando para el mejoramiento de los caminos rurales. Cabe destacar que se iniciaron los trabajos de la nomenclatura (nombre de las calles y números oficiales) en trece calles de la Tenencia de Pucuato.

La descripción de la obra consiste en la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable de 5.20 metros por 5.20 metros, con un volumen de 67, 000 litros de capacidad, con las siguientes características constructivas: 31.11 metros cúbicos de mejoramiento de terreno con material de banco compactado en capas, 27.04 metros cuadrados de losa de cimentación de 20 centímetros de espesor de concreto reforzado con doble parrilla de acero, 49.16 metros cuadrados de muros de 20 centímetros de espesor de concreto reforzado con doble parrilla de acero, 129.90 metros cuadrados de aplanado de muros, 31.32 metros cuadrados de losa tapa de concreto reforzado de 12 centímetros de espesor y una caja de válvulas.