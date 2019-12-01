Inaugura Jeovana Alcántar el Quinto Festival Nacional de Danza Folklórica 2026 en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores y funcionarios municipales, inauguró el Quinto Festival Nacional de Danza Folklórica 2026 “Danza, Sonidos y Esencia de mi Tierra” que se llevó a cabo los días 11 y 12 de abril en el Jardín Principal, con sede alterna el 12 de abril en Laguna Larga Los Azufres, en el marco del 16 aniversario del Ballet Folklórico Quezehuarape de Ciudad Hidalgo y 38 edición de la Feria de la Conserva y Artesanías 2026, una celebración llena de cultura, color y orgullo de nuestra tierra.

La alcaldesa, manifestó que Ciudad Hidalgo, la antigua Taximaroa se viste de gala, vibrando con el color, la música y la pasión de nuestras raíces; dijo que la danza folklórica no es solo movimiento es la historia viva de nuestro México, que cada zapateado, cada faldeo y cada nota musical, narra lo que somos como nación, al presenciar este festival, no solo admiramos el talento, preservamos un legado cultural que nos une como comunidad y que nos da identidad.

Comentó que este Quinto Festival de Danza Folklórica es una celebración que preserva nuestras tradiciones, estando muy orgullosos de que Ciudad Hidalgo, sea una vez más el escenario donde los sonidos y esencias de todo México convergen; con alegría reconoció el arduo trabajo de todas las escuelas, bailarines, maestros y coreógrafos, que durante meses se prepararon para traernos este espectáculo de primer nivel, dio las gracias por su dedicación y por mantener viva la magia de nuestro folclore.

Agradeció al comité organizador y al Instituto de Educación y Cultura de nuestro municipio, agregó que, en esta administración, se tiene claro que juntas y juntos avanzamos y fomentar la cultura es fortalecer el alma del nuestro querido municipio de Hidalgo, invitó a todas las familias y visitantes a disfrutar de esta fiesta.

Participan, ballets folklóricos de varios estados de la República Mexicana como Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo y como Sede Ciudad Hidalgo Michoacán.