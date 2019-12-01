Inaugura Jeovana Alcántar dos obras en el Boulevard Adrián Peña Soto de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Jeovana Alcántar Baca, Presidenta Municipal de Hidalgo, inauguró dos importantes obras en beneficio de los habitantes de nuestro municipio, como la construcción del muro de contención del canal a un lado del Boulevard Adrián Peña Soto en su primera etapa y la construcción del drenaje sanitario del boulevard, así como el arranque de la segunda etapa del muro de contención del canal al lado del boulevard antes mencionado que beneficiará a un importante número de ciudadanos que transitan por este lugar.

La funcionaria Municipal, manifestó que este día fue muy productivo, donde en el transcurso del día se inauguraron diversas obras de beneficio social; por lo que agradece las aportaciones de las y los vecinos que han participado y se han solidarizado para lograr el firme deseo de que a Hidalgo le vaya bien, de que avancemos para reducir ese rezago y se quede atrás, expresó que hay mucho por hacer, por lo que pidió la ayuda de todos los habitantes para lograr el cambio que queremos.

Agradeció también el respaldo de los Regidores del Ayuntamiento que sin su apoyo, estas obras no se hubieran realizado; dijo que esta administración, se ha distinguido por ser un Ayuntamiento de puertas abiertas, por trabajar sin distingos porque las necesidades no tienen color y hay que atenderlas, por eso hoy más que nunca Juntas y Juntos Avanzamos.

Las obras corresponden a un muro de contención de 61 metros, realizándose los siguientes trabajos, 52 metros cúbicos de cimiento en concreto ciclópeo con piedra brasa, 150 metros cuadrados de muro de concreto ciclópeo con piedra brasa y el arranque de la segunda etapa del muro de contención, inauguración del drenaje sanitario en el boulevard Adrián Peña Soto, realizándose los siguientes trabajos, 92 metros de suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 15” de diámetro, un pozo de visita cónico y elaboración de lavadero de 2X2 metros de concreto ciclópeo para descarga.