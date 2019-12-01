Inaugura el Ayuntamiento de Corregidora la red de alcantarillado pluvial en la colonia Vista Hermosa

Corregidora, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- Con una inversión de 8.5 millones de pesos, el municipio de Corregidora inauguró la red de alcantarillado pluvial en la colonia Vista Hermosa que beneficiará a más de 2 mil 600 habitantes de la zona.

Carlos Contreras, jefe de Gabinete Municipal de Corregidora, recordó que durante la administración de Chepe Guerrero Trápla, se han invertido cerca de 17 millones de pesos en obra pública en la colonia Vista Hermosa, además de apoyar en la tramitología para su regularización.

En representación del alcalde, Carlos Contreras inauguró la red de alcantarillado pluvial en la colonia Vista Hermosa, la cual beneficia a más de 2 mil 600 habitantes de la zona, gracias a una inversión de 8.5 millones de pesos.

Detalló que en Corregidora se escucha y atienden las peticiones de las y los ciudadanos de las colonias y comunidades, ya que en todas merecen vivir con dignidad, incluyendo las que son irregulares, mismas a las que se les apoya con la tramitología necesaria para su regularización.

“Lo que hacemos con estas obras es dignificar el trabajo y la vida de quienes viven aquí. También nos ayuda reduciendo enfermedades, que sea más fácil para caminar y para que los coches circulen, que nuestras niñas y niños tengan un espacio seguro y que no haya afectaciones por basura y tierra cuando llueva”.

Viridiana Nava Rodríguez, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora, detalló que se construyó una red de drenaje pluvial la cual abarca tubería de 24 pulgadas para la calle Vista Real y de 18 pulgadas para la calle Amanecer, además de 8 rejillas pluviales, protección de zanja con concreto y 19 pozos de visita con interconexiones y brocales.

Minerva López Hernández, en representación de las y los vecinos de la zona, reconoció el trabajo conjunto entre los Gobiernos Municipal y Estatal para atender las peticiones que por muchos años han hecho las y los vecinos de la colonia, principalmente en materia de obra pública.