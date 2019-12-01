Inaugura diputado presidente de la Mesa Directiva “la tribuna ciudadana” para escuchar a toda la ciudadanía

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero del 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, inauguró “la tribuna ciudadana”, que será un espacio en donde cualquier ciudadano, alguna organización, sindicato, autoridad, diputado o diputada quiere emitir algún posicionamiento, lo haga.

El diputado Baltazar Gaona, informó que este espacio estará habilitado todos los días que haya sesión a partir de las 8:30, además de que todos los posicionamientos serán grabados y transmitidos en las redes sociales oficiales del Congreso del Estado, a fin de que haya una total transparencia en el trabajo que se realiza.

“Este espacio también estará habilitado para que las y los diputados puedan ampliar alguna información para con los medios de comunicación, toda vez que muchas veces durante las sesiones el tiempo de intervención es muy corto y no alcanzan a explicar bien sus iniciativas, aquí podrán detallar con mayor profundidad sus propuestas”, agregó.

En ese mismo sentido y en el marco de la primera participación en esta “tribuna ciudadana”, el diputado presidente informó a los medios de comunicación los pormenores de la sesión extraordinaria programada para este día.

Por su parte, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, vicepresidenta de la Mesa Directiva, señaló que esta “tribuna ciudadana” enmarca el inicio de una nueva etapa en la presidencia del Congreso del Estado y “esta es una buena idea para que sea en este espacio en donde podamos verter nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y explicar de mejor manera nuestras iniciativas y espero que también este espacio sea de mucha utilidad para todos los medios de comunicación”.

En su intervención, el diputado David Martínez Gowman, segundo secretario de la Mesa Directiva, manifestó que “este será un espacio para que sea usado tanto por diputados y diputadas como por la ciudadanía en general, para que todos sean escuchados y que al final de cuentas, eso es lo que busca esta presidencia”.