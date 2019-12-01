Inaugura Bedolla rehabilitación del Paseo Lázaro Cárdenas y Libramiento Oriente de Uruapan

Inaugura Bedolla rehabilitación del Paseo Lázaro Cárdenas y Libramiento Oriente de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 13:33:50
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Uruapan, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró las obras de rehabilitación del Paseo Lázaro Cárdenas y del Libramiento Oriente, que en conjunto suman una inversión de 61.8 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales y que fortalecen la conectividad y seguridad vial en beneficio directo de 350 mil habitantes 

Explicó que en el Libramiento Oriente, se destinaron 33.9 millones de pesos para intervenir 3.7 kilómetros a lo largo de sus cuatro carriles, en el tramo comprendido desde el distribuidor vial Carlos Manzo hasta el final del aeropuerto de Uruapan, la cual se desarrolló en tres etapas. 

Explicó que en el Paseo Lázaro Cárdenas, se aplicó una inversión de 27.9 millones de pesos para rehabilitar 2.2 kilómetros en cuatro carriles, abarcando desde el Ayuntamiento de Uruapan hasta la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), trabajo realizado en dos etapas.

Mientras que Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, destacó que en ambas arterias viales se realizaron trabajos integrales de bacheo superficial y profundo, fresado, riego de taponamiento, colocación de carpeta asfáltica nueva, así como señalamiento horizontal y vertical, garantizando traslados más ágiles y seguros para la población.

Agregó que, en infraestructura carretera y vialidades, la administración estatal ha destinado una inversión histórica superior a los mil millones de pesos en Uruapan.

Expuso que estos recursos representan un impulso fundamental para modernizar la conectividad del municipio, agilizar la movilidad urbana y fortalecer el desarrollo económico y social de todas las familias uruapenses.

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