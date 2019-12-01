Inaugura Bedolla rehabilitación de la carretera Tzirio-Tingüindín y fortalece la conectividad de la región

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 16:19:17

J. Jesús Díaz Tzirio, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de la carretera que conecta la comunidad con autogobierno J. Jesús Díaz Tzirio con el municipio de Tingüindín, con lo que se fortalece la conectividad de la región.

El mandatario señaló que este tramo carretero comprende 11 kilómetros, para lo cual se destinó una inversión estatal de 40 millones de pesos, sin generar deuda pública.

Indicó que se trata de una obra muy importante para la población y las comunidades aledañas, ya que por años permaneció en mal estado. Por ello, se mejora el traslado de sus habitantes, mercancías y cultivos, y se fortalece la economía local.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que por esta zona transitan más de 2 mil vehículos al día, lo que representa un beneficio para más de 4 mil personas, ya que esta vía funciona como carretera alterna para llegar al municipio de Zamora.

Acompañaron al gobernador Alejandro Bernabé Jerónimo, presidente del Concejo Comunal; ﻿﻿﻿Isidro Pedro Alonso, jefe de Tenencia; ﻿﻿﻿José Esaú Reyes Martínez, consejero de Obras Públicas; ﻿﻿﻿María Guadalupe Toribio Pérez, beneficiaria y ﻿﻿﻿Graciano Reyes Martínez, subrepresentante de Bienes Comunales de J. Jesús Díaz Tzirio.