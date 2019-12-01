Inaugura Bedolla rehabilitación de 19 km de ciclovía tenencia Morelos-Tiripetío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 11:33:17

Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez realizó la inauguración de la rehabilitación de la ciclovía que va de la tenencia Morelos a Tiripetío, que comprende un trayecto de 19 kilómetros y una inversión de 11 millones de pesos.

“Hoy vamos a recorrer esta ciclovía recién rehabilitada que hacía mucha falta para miles de morelianos y morelianas”, señaló el mandatario estatal, tras puntualizar que es una gran obra de esparcimiento para fomentar el deporte y la sana convivencia.

Destacó que, como parte de las labores de fortalecimiento de la movilidad, el Gobierno estatal ejecuta la construcción de la avenida Amalia Solórzano en esta zona de la capital michoacana, para comunicar de manera directa a las tenencias de Morelos, Santa María de Guido y Jesús del Monte.

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que se instalaron bolardos, rehabilitaron alcantarillas, reconfiguraron las paradas de transporte público y colocaron 43 mil metros cuadrados de microaglomerado en toda la superficie de rodamiento y señalamientos horizontales y verticales.

Asistieron al evento la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; la legisladora local por el distrito 17, Nalleli Pedraza Huerta; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria; el presidente municipal de Indaparapeo, Janitzio Zavala Vega; la jefa de la tenencia Morelos, Gabriela Aguilar Mejía; así como la titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Pablo César Sánchez Silva.