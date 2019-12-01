Inaugura Bedolla rehabilitación carretera de tramos Cotija-Quitupan y Los Reyes-Sicuicho

Cotija, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la primera etapa de la rehabilitación del tramo carretero Cotija-Quitupan, la cual contó con una inversión estatal de 19.6 millones de pesos en beneficio de más de 14 mil habitantes de la región.

Se trata de 3.2 kilómetros recuperados con asfalto de alta calidad para conectar de manera rápida y segura con el estado de Jalisco y que representan una alternativa integral para las familias de los municipios de Cotija, Tocumbo y Los Reyes, señaló el mandatario.

“Las carreteras que estamos rehabilitando las hacemos con esa consciencia: que duren lo más posible, que sirvan para el pueblo de Michoacán”, manifestó Ramírez Bedolla.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, destacó que el tramo reconstruido forma parte del programa Obras Multianuales, con el que se rehabilitan todos los caminos carreteros de la entidad. Además, aportó que en el municipio de Cotija se han invertido más de 754 millones de pesos en infraestructura que beneficia directamente a la población y sus actividades económicas.

Antes, el gobernador inauguró también la rehabilitación del tramo carretero Los Reyes-Sicuicho, conformado por 12 kilómetros, el cual contó con una inversión de 37.3 millones de pesos en beneficio de 43 mil 550 personas y más de mil 100 vehículos que diariamente transitan por esta vía.

Zarazúa Sánchez refirió que en el municipio de Los Reyes se han destinado más de 484 millones de pesos en obras de infraestructura, encaminadas a potencializar el desarrollo de las actividades económicas de la región y de sus habitantes.

Asistieron a las inauguraciones el secretario de Salud, Elías Ibarra; la presidenta municipal de Cotija, Blanca Ibarra Ochoa; el alcalde de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís; la coordinadora del Concejo Comunal de Sicuicho, Lucila Valentinez Valdez; entre otras autoridades estatales, municipales y comunales, y población beneficiada.