Inaugura Bedolla obras en Yurécuaro; rehabilitación de bulevar y tramo carretero a El Tequesquite

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 14:26:41

Yurécuaro, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la inauguración de dos obras de infraestructura vial clave para la región, la modernización del bulevar General Lázaro Cárdenas y la rehabilitación de la carretera Yurécuaro-El Tequesquite, acciones que representan una inversión conjunta superior a los 21 millones de pesos.

Durante la entrega, el mandatario estatal destacó el trabajo coordinado que se mantiene con el Ayuntamiento, reafirmando su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para impulsar el desarrollo local.

Ramírez Bedolla enfatizó que intervenciones como la del bulevar no se realizaban desde hace 15 años, por lo que ahora se destinaron 14 millones de pesos 100 por ciento estatales para dicha obra, la cual comprendió la intervención de mil 100 metros lineales que en total representan 15 mil 900 metros cuadrados de vialidad modernizada.

Detalló que en la rehabilitación de la carretera Yurécuaro-El Tequesquite se invirtieron 7.3 millones de pesos, en una longitud de 2 kilómetros, beneficiando a más de 2 mil habitantes.

“Recuerdo que cuando vine a la audiencia pública en Yurécuaro se me acercaron los habitantes de El Tequesquite y me solicitaron apoyo para esta carretera y en esa ocasión nos comprometimos con ellos para realizarla y hoy podemos ver que cumplimos nuestra palabra”, señaló.

Asistieron al evento, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; la diputada local Distrito 1 La Piedad, Melba Edeyanira Albavera Padilla; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; el presidente municipal, Moisés Navarro; así como funcionarios estatales, municipales y habitantes de Yurécuaro.