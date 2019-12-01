Inaugura Bedolla en Huetamo el sexto Centro de Salud Mental y Adicciones de Michoacán

Huetamo, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en el municipio de Huetamo el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, que contó con una inversión de 34.2 millones de pesos para su construcción, mobiliario y equipamiento, en beneficio de más de 281 mil habitantes de siete municipios de Michoacán y cuatro del estado de Guerrero.

Explicó que esta unidad médica se suma a las cinco ya existentes, distribuidas en el estado en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, como parte de su política humanista, especialmente con el pueblo de Tierra Caliente. “Si tenemos salud, tenemos todo, y la debemos atender de manera gratuita”, remarcó el mandatario.

“Esta clínica va atender dos grandes temas que están correlacionados: las adicciones y la salud mental”, dijo Ramírez Bedolla, al detallar que cuenta con los servicios de telemedicina y telementoría, es decir que especialistas de Morelia o Ciudad de México pueden brindar consulta a pacientes o acompañamiento profesional en línea. “Y necesitamos más en todo el estado”, señaló.

El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Huetamo presta servicio las 24 horas del día a través de médicos especialistas y cuenta con cinco consultorios: dos de psicología, uno de nutrición y dos de medicina general; área administrativa, camas, trabajo social, sala de usos múltiples, archivo, farmacia y sanitarios.

Acompañaron al gobernador el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González; el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Axayácatl Marín Correa; el alcalde de Huetamo, Pablo Varona Estrada; la diputada local, Anabet Franco Carrizales; el subdirector de Planeación e Infraestructura de la Secretaría de Salud, Benjamín García Ruelas; entre otras autoridades federales, estatales y municipales, y habitantes de la región.