Inaugura Bedolla calle y domo en autogobierno de Donaciano Ojeda, comunidad de Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 09:35:20

Zitácuaro, Michoacán, 26 de octubre de 2025.-El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró la construcción de la calle La Herradura, en la comunidad indígena con autogobierno de Donaciano Ojeda, en el municipio de Zitácuaro, para beneficio de cientos de habitantes.

La obra contó con una inversión conjunta de 715 mil pesos, entre el Concejo Comunal, Gobierno estatal y la mano de obra de la población beneficiada, quien desea ampliar esta vialidad estratégica para convertirla en un circuito.

El mandatario destacó el avance que se está logrando, durante su administración, en las comunidades con autogobierno de Michoacán, en conjunto con sus habitantes, con la guía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ordenó que el 10 por ciento del presupuesto municipal se destine a las localidades indígenas.

Ramírez Bedolla inauguró también un domo en la caseta de la policía comunal, construido con recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), mismo que sirve para dar acceso a tres comunidades.

Por su parte, el presidente del Concejo Comunal de Donaciano Ojeda, Armando Carmona Guzmán, manifestó que poco a poco se transforma la comunidad con este tipo de obras de infraestructura, con el apoyo del Gobierno estatal y de los pobladores.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez; el presidente del comité de la calle, Erick Carmona Guzmán; entre otras autoridades municipales y comunales.