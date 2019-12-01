Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 15:32:10

Huandacareo, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- En beneficio de 11 mil 644 habitantes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de la calle Balnearios en el municipio de Huandacareo, obra que fortalece la infraestructura vial, impulsa la actividad turística y mejora las condiciones de movilidad para las familias y visitantes.

El mandatario estatal destacó que Huandacareo es reconocido por sus balnearios, una de sus principales actividades económicas, que genera empleos y contribuye al desarrollo de la región.

Por ello, indicó que esta obra permitirá ofrecer una mejor experiencia a las y los turistas, al facilitar el acceso a los principales centros acuáticos en óptimas condiciones, lo que se traducirá en una mayor derrama económica para las familias que dependen de esta actividad.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que en la región se han invertido mil 21 millones de pesos en 41 obras. Detalló que para la rehabilitación de la calle Balnearios, complementaria a la intervención de la calle Lázaro Cárdenas, se destinaron 9.5 millones de pesos.

Los trabajos abarcaron 3 mil 510 metros cuadrados de pavimento de concreto de alta resistencia, con un espesor de 18 centímetros, además de la construcción de muros de contención, canales pluviales, guarniciones y banquetas, así como la instalación de 36 luminarias LED con tecnología solar.

En su intervención, la presidenta de los Balnearios de Huandacareo, Eva Tinoco Herrera, agradeció al gobernador por la realización de esta obra, al señalar que representa un beneficio importante para las y los visitantes, las familias y todas las personas que dependen de la actividad turística en el municipio.

Acompañaron al gobernador Pedro Alexis Velázquez Guzmán, presidente municipal de Huandacareo; Roberto Monroy García, secretario de Turismo; y Javier Anguiano Reyes, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, así como funcionarios estatales y municipales, representantes del sector turístico, operadores de balnearios y personas beneficiarias.